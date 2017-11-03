Solbridge получил международную аккредитацию AACSB (организация по аккредитации бизнес-школ, эту аккредитацию имеют только 5% бизнес-школ в мире)

Solbridge предоставляет возможность обучения по программам бакалавриата и магистратуры в следующих направлениях: • Международные финансы и кредит; • Международный менеджмент; • Международный маркетинг; • Предпринимательская деятельность.

Студенты Solbridge могут провести 1-2 семестра по обмену без оплаты обучения в университетах Канады, США, Австралии, Европы, Индонезии, Китае, Японии и так далее.

Чем Solbridge International School of Business отличается от других бизнес-вузов? • Американская система образования с акцентом на бизнес в Азии; • Разумная стоимость обучения и проживания; • Легальное разрешение на работу; • Предоставление финансовой помощи в форме стипендии за обучение; • Стажировки и возможности трудоустройства в ведущих компаниях; • Опытные профессора из ведущих мировых университетов, таких, как Гарвард, Йель, Браун, Колумбии и многих других.

Solbridge будет интересен тем, кто планирует стать специалистом в области бизнеса и маркетинга за сравнительно небольшие деньги. Это молодой вуз, который находится в городе-миллионнике Теджон всего в часе езды от Сеула, столицы Южной Кореи. По мнению самих корейцев, город считается самым благоустроенным в стране.- Обучение в вузе проводится на английском языке. Кроме специальных предметов студенты углубленно изучают корейский или китайский языки. Академический отдел и центр развития карьеры Solbridge стимулирует студентов к освоению третьего или четвертого иностранного языка для повышения конкурентоспособности выпускников программы на рынках труда Кореи и других стран, - рассказал директор языковой школы Destination Роман ЛУШАКОВ. - В Solbridge получить стипендии или скидки на обучение достаточно легко. Они присуждаются за академическую успеваемость, зависят от уровня знания английского языка (тесты IELTS или TOEFL IBT) и среднего балла аттестата или диплома о предыдущем образовании студента. Размер скидки варьируется от 30% до 100% от годовой стоимости обучения программы.Solbridge предоставляет своим студентам возможности выезда за рубеж на обучение в рамках программ обмена, включенного обучения и получения двойного диплома в более чем 200 партнерских университетах (Bentley University (США), Hull University Business School (Великобритания), Carleton University (Канада) и другие вузы).Языковая школа «Destination» является официальным партнером университета Solbridge в Уральске. Более подробную информацию о вузе и процессе поступления вы можете узнать у специалистов международного отдела «Destination». Приглашаем на бесплатную презентацию «Solbridge International School of Business» родителей, школьников старших классов и студентов.

