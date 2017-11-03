Тренинг пройдет 8 ноября в г. Атырау. Гостем мероприятия станет учредитель первого в Казахстане Центра раннего развития «ЯСАМ», единственного лицензированного, работающего по запатентованной методике центра на территории стран бывшего СНГ, основатель авторской фитнес-методики для женщин Second Wind Сауле ЕРНИЯЗОВА. Бизнес-леди с удовольствием поделится опытом «Создания бизнеса по франшизе». Сауле ЕРНИЯЗОВА имеет опыт в бизнесе более 10 лет. Имея два высших образования, девушка не перестает обучаться и совершенствовать свои знания и профессиональные навыки. Идея об открытии Развивающего центра возникла у Сауле после того, как она сама, став мамой, пыталась подобрать центр для своего ребенка. Здесь пришло осознание острой необходимости серьезного учреждения для раннего и дошкольного развития детей. Именно франшиза «ЯСАМ» отвечала всем ожиданиям неспроста – сегодня десятки детей в городе Атырау радуют экспертов раннего развития и своих родителей потрясающими результатами!

Тренинг пройдет 8 ноября в 10.00 по адресу: г. Атырау, проспект Азаттык, 17

Внимание! Мероприятие проводится БЕСПЛАТНО! Количество мест ограничено:

Предварительная запись: [email protected] либо по тел:8 701 39 549 25, 55 81 01 (вн. 3376).

