Аружан АХМЕТОВА рассказала свою версию произошедшего инцидента в частном саду "Балбобек", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Со слов Аружан АХМЕТОВОЙ, которая работала воспитательницей в частном детсаду, мама и бабушка 2-летнего Карима КАИРЛИЕВА обвиняют ее в том, что она толкнула мальчика и он получил сотрясение мозга.
- 11 сентября мальчика как обычно в сад привела мама. Все было как обычно. Карим немного плакал, я взяла его на руки и мы пошли в группу. Каждое утро всех деток проверяет медик, она осмотрела Карима и ничего не обнаружила. У нас в саду воспитатели работают посменно, то есть одна до обеда, вторая после. Я в тот день работала до обеда. В 13.30 я положила детей спать и пришла вторая воспитательница, а я пошла домой, - рассказала Аружан АХМЕТОВА. - Вечером ребенка маме отдавала не я, а другая воспитательница, которая сказала, что день прошел как обычно.
На следующий день Аружан на работу не вышла из-за того, что у нее начался конъюнктивит. Она позвонила заведующей и предупредила о своей болезни, а после пошла в больницу.
- 12 сентября мне позвонила заведующая и сказала, что мама Карима утром пожаловалась на то, что его якобы толкнули и у него болит голова. А уже в обед мальчик пожаловался на то, что у него болит живот и его стало рвать. Воспитатель, которая меня заменяла, вызвала маму. Она после сада сразу поехала с ним в травмпункт, - сообщила воспитатель. - Я поехала в больницу к ним, но там меня встретила бабушка, которую я ранее никогда не видела, она стала проклинать меня и сказала, чтобы когда я вышла замуж, с моим ребенком произошло то же самое. Также она мне сообщила, что у Карима закрытая черепно-мозговая травма.
По словам Аружан, после того как малыша выписали из больница, она дважды ездила к ним домой, чтобы узнать о состоянии мальчика, но бабушка постоянно скандалила.
- Я не била Карима и не толкала его. Помимо меня в детсаду есть еще воспитатели и помощницы, которые могут это подтвердить. После этого инцидента все разговаривали с детьми, и никто из них не говорит, что я бью их. В группе есть девочка, ее тоже зовут Аружан, ей 3-4 года, детки говорят, что она толкнула Карима, но даже если это было так, то это было случайно, - рассказывает Аружан АХМЕТОВА. - После случившегося бабушка постоянно звонила заведующей сада, говорила про меня плохо и угрожала, поэтому 10 октября я уволилась. Я не била мальчика, и извинялась много раз за то, что так вышло у них, хотя и не виновата. Помочь деньгами я семье Каирлиевых не могу. У меня у самой кредит, я учусь в институте да еще и без работы осталась.
В суде, где Аружан уже опросили, пока не озвучили, запросили ли моральный и материальный ущерб родные Карима. Воспитатель, которую обвиняют в избиении малыша, также предполагает, что травму ребенок мог получить дома, так как заключение у врачей было взято не 11 сентября, а 12, когда девушка уже находилась на больничном.
Стоит отметить, что ранее Аружан АХМЕТОВА работала в сельской школе, а затем воспитателем в частном саду, она ушла оттуда из-за того, что приняли ее временно на место беременной работницы.
В детсаду "Балбобек" девушка работала с марта 2017 года.
Напомним
, родные 2-летнего мальчика подали в суд на воспитателя детсада, которая якобы побила мальчика и велела ему ничего не рассказывать маме, иначе она накажет его. Ребенок, придя домой, рассказал все бабушке. Спустя день мальчику в саду стало плохо, в травмпункте ему поставили диагноз ЗЧМТ.
