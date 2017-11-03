Скриншот с видео телеканала "КТК" В результате нападения 59-летнему потерпевшему был причинен вред здоровью, сообщили в пресс-службе ДВД Алматы. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые 19 и 20 лет. Они совершили разбойное нападение на пожилого человека, будучи уверенными, что мужчина в годах не в состоянии будет дать им достойный отпор. Установлено, что один из налетчиков незаметно подбежал к потерпевшему сзади, схватил его за пояс и кинул его борцовским приемом через себя на асфальт, отчего у мужчины на обеих ногах разбились коленные чашечки, - рассказал начальник УВД Алмалинского района Данияр МЕНДЕБАЕВ. Злоумышленники отняли у мужчины сотовый телефон, купленный за 40 тысяч тенге, и продали его на следующий день за всего 7 тысяч тенге. - Пострадавшему мужчине потребовалась госпитализация, в больнице он пролежал в коме около недели, после чего скончался. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой", - сообщил в пресс-службе ДВД Алматинской области. В настоящий момент подозреваемые свою вину полностью признали и сейчас дают показания. Как выяснилось, один из них был ранее судим за кражу чужого имущества. Задержанные заключены под стражу. Отметим, что погибший Батихан СЕЙДЕГАЛИЕВ работал в одном из магазинов Алматы дворником. Тело пожилого мужчины забрали родные из Атырауской области, которые похоронили его в родном селе. У погибшего остались жена и трое дочерей.Фото с сайта nur.kz