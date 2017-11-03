Иллюстративное фото с сайта hyser.com.ua В Нацбанке сообщили, что назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Delta Bank» и которая будет действовать до назначения ликвидационной комиссии. В состав временной администрации входят специалисты НБРК и АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». - Информируем клиентов АО «Delta Bank» о том, что банк, лишенный лицензии на ведение всех банковских операций, не вправе осуществлять банковскую деятельность, в том числе – проводить расходные операции по банковским счетам клиентов. Напоминаем клиентам банка – физическим лицам: вклады в тенге и иностранной валюте, - сообщили в Нацбанке. Также стало известно, что деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Сумма гарантии по депозитам в тенге – не более 10 миллионов тенге, в иностранной валюте – не более 5 миллионов тенге (в эквиваленте). Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции, рассчитать сумму гарантийного возмещения онлайн на сайте www.kdif.kz. Клиенты и вкладчики банка могут также обратиться: по телефону «горячей линии» банка +7 (727) 44 85 55 в управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка РК по телефону +7(727) 278 80 84 в департамент надзора за банками Национального Банка РК +7(727) 270 48 93.