31 октября Рамиль БЕРКИМБАЕВ вместе с мамой улетели в Женеву, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У Рамиля БЕРКИМБАЕВА в полтора года диагностировали ретинобластому (рак глаз - прим. автора). 2 ноября Рамиль уже прошел обследование и получил первое лечение. - Сыну сделали лазерное лечение на левый глаз и криодиструкцию на правый. Таким образом, опухоль заморозили и теперь, по словам врачей, опухоли неактивны. Конечно, пока грандиозных результатов нет, но это только начало, - рассказала мама мальчика Александра БЕРКИМБАЕВА. Стоит отметить, что совместными усилиями волонтеры Уральска собрали половину суммы на лечение мальчика - 3,6 млн тенге, но для прохождения полного курса Рамилю требуется еще 10 тысяч франков - 3,6 млн тенге. Напомним, Рамилю в 1,5 года поставили диагноз рак обоих глаз. При этом в одном из них опухоль уже двойная. Мальчику делали химиотерапию в Алматы и Оренбурге, но положительных результатов это не дало. Единственная клиника, которая пообещала вернуть малышу зрение, находится в Швейцарии, но стоимость операции составляет 7,5 млн тенге. Однако семье не под силу набрать такую сумму. Если Вы желаете помочь Рамилю БЕРКИМБАЕВУ, можете позвонить маме по номеру телефона 8 747 162 66 34. Счет в Сбербанке 4263433991847390. Qiwi кошелёк +7 777-194-47-63. Kaspi gold 5169 4931 8059 3793. ИИН 930429400398. [email protected].