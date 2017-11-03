Сегодняшний день желательно провести так, как подсказывает интуиция. Кто-то преуспеет в творчестве, а кому-то повезет в рутинной работе. От деловой активности звезды советуют воздержаться — мошенники коварны как никогда. На любовном небосклоне неразбериха — бог любви запутался, так что ненужных связей лучше избегать.
Овен
Овны, сегодняшний день хорош для общения с сослуживцами — к вашим идеям начнут прислушиваться даже скептически настроенные коллеги. В любовной сфере на первый план выйдут взаимоотношения с поклонниками — ваши нежные ухажеры ни минуты не могут прожить без признаний и красивых комплиментов, так что включайте красноречие.
Телец
Тельцы, ваш нестандартный подход к решению проблем понравится и коллегам, и деловым партнерам — ждите интересных предложений о подработке. На любовном фронте ситуация сегодня неплохая, но расслабляться рано — Купидон настроен серьезно и не отступится, пока вы не познакомитесь с новыми поклонниками.
Близнецы
Близнецы, старайтесь принимать активное участие в общественной жизни — возможно, вы заслужите уважение руководства. Контракты и сделки желательно перенести на вечернее время суток — там и партнеры расслабятся, и вы подготовитесь. Не волнуйтесь, развлечения не убегут — музыка уже играет, осталось найти обувь для танцев.
Рак
Раки, сегодняшние сутки могут стать временем сюрпризов — ходить в любимчиках у судьбы не так уж утомительно, как кажется. Главное, не хвастаться своими достижениями — счастье не нуждается в зрителях. Вечер желательно провести рядом с пожилыми домочадцами — с вас вкусный тортик, а тему для дискуссии придумают родственники.
Лев
Львы, сегодняшний день, по мнению звезд, пройдет удачно. Если вы не доверяете небесным прогнозам, обратитесь за советом к влиятельным знакомым, тогда уж точно не ошибетесь. Вечером вас могут поглотить бытовые заботы. Постарайтесь поровну распределить обязанности и не забудьте про маленьких домочадцев — они тоже кое-что умеют.
Дева
Девы, учитесь рекламировать свои таланты — скромность сегодня неуместна. Если что, вы всегда можете рассчитывать на поддержку сослуживцев и товарищей — они мигом сведут вас с нужными людьми. В общении с избранником появится напряженность — не обращайте внимания на придирки любимого, может, это влияние магнитных бурь?
Весы
Весы, постарайтесь быть тактичными — сегодня в вашем окружении много ранимых и впечатлительных созданий. От самокритики тоже желательно избавиться — вы все делаете правильно, уж поверьте звездам. Вечером ожидаются гости — придется устроить внеплановую генеральную уборку, заодно и на кухне поколдуете.
Скорпион
Скорпионы, вас ждет насыщенный денек — старайтесь быть на виду и не скромничать. Денежная ситуация неплохая, но будьте благоразумнее в тратах — звезды советуют отказаться от шопинга и припрятать денежки. Вечер хорош для хобби — пора уже закончить картину маслом, или чем вы там занимались последнее время?
Стрелец
Стрельцы, не старайтесь казаться успешнее, чем вы есть на самом деле. Естественность и искренность — вот ваши друзья на этот день. В финансовых вопросах пригодятся подсказки интуиции — возможно, у вас появится дополнительный заработок. В делах любовных настало время для компромиссов — избранник оценит вашу дипломатичность.
Козерог
Козероги, старайтесь не откладывать важные дела — лениться, конечно, интересно, но сегодняшний день не располагает к безделью. Присмотритесь к вариантам подработки — кое-кто из вас сумеет преуспеть в творческой деятельности. На любовном фронте ситуация идеальная, однако от назойливых поклонников желательно избавиться заранее.
Водолей
Водолеи, сегодня вы можете воплотить в жизнь даже наполеоновские планы — вот такой оптимистичный прогноз. Опасайтесь происков конкурентов — они ребята неплохие, но уж слишком завистливые. Общение с домочадцами порадует — родственники нынче покладисты и с радостью решают бытовые и хозяйственные вопросы.
Рыбы
Рыбы, откровенность — штука хорошая, но некоторые идеи полезно держать при себе — помните об этом при решении финансовых вопросов, и сегодняшний день пройдет со знаком «плюс». На любовном фронте красота и гармония — отношения с поклонниками, наконец, выйдут из зоны риска, и вы порадуетесь непринужденному общению.
Источник: astro7.ru