Так, согласно рейтингу, который составила Региональная служба коммуникаций Атырауской области, 5 наиболее значимых мероприятий запомнились горожанам надолго: 1.День рождения г. Атырау, в рамках которого прошел грандиозный гала-концерт с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады. Закончился праздник зрелищным салютом в честь дня рождения нефтяной столицы. 2. Торжественная церемония открытия ретро-парка, которая собрала более 3 тысяч гостей. В этот же день состоялась торжественная церемония открытия памятной скульптуры легендарной группы "Дос -Мукасан". 3. Запуск новой станции «Промышленная» ТОО «АНПЗ». Новый объездной железнодорожный путь позволил вывести весь грузопоток с нефтеперерабатывающего завода за 8 км от городской черты. Это поможет заметно снизить влияние АНПЗ на окружающую среду и улучшит состояние воздуха в городе. 4. Республиканский турнир «Дарабоз-2017», который прошел в с.Актогай, Махамбетского района. Сильный проливной дождь не помешал проведению зрелищного состязания в степи. В этот день победители групповой байги из пяти регионов Казахстана и России получили денежные награды. 5. Республиканский форум «ASAR» собрал более 200 неправительственных организаций и бизнес-структур. Мероприятие сыграло роль эффективной платформы для сотрудничества государства, бизнеса и НПО, в ходе форума было подписано 10 меморандумов.