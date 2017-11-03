Мы ждем вас по адресу: Физкультурно-спортивный комплекс «Атлант», ул. Лесозащитная, 1/7 (остановка «школа №13). Тел.: 8 701 610 05 55.

Символичную ленту открытия перерезали директор ТОО «MDO-Servis.kz» Александр АИТОВ, руководитель городского отдела спорта Азамат НУРМУХАМБЕТОВ и коммерческий директор ТОО «MDO-Servis.kz» Андрей КНЯЗЕВ.В открывшемся спорткомплексе оборудованы два зала для спортивных игр и единоборств.- Первоначально здесь планировалось строительство складских помещений для торгового дома. Но по многим просьбам жителей этого района и любителей спорта было принято решение построить современный комплекс для спортивных занятий, - говорит заместитель директора ТОО «MDO-Servis.kz»Рустам САЙФУЛИН. – Раньше этот район города был очень криминогенным. Чтобы молодежь не доказывала свое мужское превосходство на кулаках на улице, мы с радостью готовы предложить отличную альтернативу – занятия спортом. Это прекрасная возможность не только вести активный и здоровый образ жизни, но и возможность стать чемпионом в каком-нибудь виде спорта.Большой игровой зал предназначен для футбола, баскетбола, волейбола, гандбола и других видов спорта. Пол зала покрыт уникальным спортивным палубным паркетом с амортизацией, что уменьшает риск получить суставные травмы при занятиях активными видами спорта. А на стенах установлены мягкие протекторы, которые тоже способствуют травмобезопасности. Помимо всего спортзал оборудован подвижными баскетбольными щитами с электроприводом и волейбольными стойками.В малом зале любители спорта могут заниматься боксом, греко-римской борьбой, карате, дзюдо и другими видами единоборств. Здесь установлены ринг для боксерских боев и различные виды боксерских мешков, на которых можно не только отрабатывать боксерские удары, но также заниматься кикбоксингом и другими видами единоборств. Пол зала покрыт мягкими модульными будо матами, что позволяет легко и безопасно заниматься разными видами борьбы.- Открытие такого уникального спортивного комплекса имеет огромное значение для наших любителей спорта. Аналогов такому спорткомплексу, оборудованному по современным технологиям, в городе пока что нет. Мы благодарим руководство компании «MDO-Servis.kz» за внушительный вклад в спортивную жизнь нашего города. Верю и надеюсь, что вскоре появятся будущие наши чемпионы, взращенные именно в «Атланте», - отметил глава городского отдела спорта Азамат НУРМУХАМБЕТОВ.Следует отметить, что новому спорткомплексу были рады как дети, так и взрослые. В честь открытия многие ребята продемонстрировали перед гостями командную игру в баскетбол, а также один из любителей футбола показал виртуозные финты с мячом.- Я очень рад, что в городе появился такой универсальный спорткомплекс, где можно провести время с пользой для своего здоровья. Здесь можно поиграть в футбол, баскетбол или волейбол. Современные технологии и отличное качество новых спортзалов залов позволяют заниматься спортом с легкостью. Рекомендую этот новый комплекс всем любителям спорта, - говорит житель города Дмитрий ДЕМУРАСпорт – это жизнь. На сегодняшний день этой простой и жизнеутверждающей истины стали придерживаться не только молодежь и дети, но и люди старшего поколения. А вы еще не с нами? Присоединяйтесь!Новости Компаний.