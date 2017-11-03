Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства, автомашину "Лада Калина" задержали на трассе Уральск-Атырау около 3.00 2 ноября. - При осмотре автомобиля, в котором находился житель Уральска, были обнаружены сайгачьи рога, спрятанные в мешке. Всего мужчина перевозил 80 сайгачьих рогов. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа ДВД ЗКО. Материалы по данному факту переданы в управление ДВД ЗКО, - пояснили в пресс-службе минсельхоза.