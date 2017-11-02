На борту самолета нарушитель выражался нецензурной бранью и оскорблял бортпроводников, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Инцидент произошел в сентябре на борту самолета сообщением Астана-Атырау рейса КС-981. Пассажир, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, нарушая общественный порядок.

- По прибытии самолета в Атырау нарушитель был задержан, после чего полицейские составили административный протокол за совершение мелкого хулиганства. Постановлением суда пьяный житель Жылыойского района был оштрафован по ч.1 ст.434 КоАП Республики Казахстан «Мелкое хулиганство» на 10 МРП или 22 690 тенге, - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Дело было рассмотрено в Жылыойском районном суде, постановление суда вступило в законную силу.