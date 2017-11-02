Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в 2017 году 18-летняя жительница Уральска в социальной сети Instagram находила своих потенциальных клиентов и направляла ложные объявления о продаже детских вещей. Для приобретения товара предлагала оплатить денежные средства через Qiwi-кошелек, а получив 100% оплату, скрывалась от своих заказчиков. - «На удочку» мошенницы попались 30 жителей нашего города, которым причинен материальный ущерб на сумму более 500 тысяч тенге, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. Также распространен такой вид мошенничества, как снятие денежных средств с банкоматных карточек граждан, которые в силу своей доверчивости либо незнания злоумышленникам дают сведения о своих карточках.