Иллюстративное фото с сайта liter.kz О задержании карманника сообщили в пресс-службе ДВД. - Полицейские установили личность вора, им оказался 32-летний мужчина, причастный к 26 эпизодам краж. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 188 УК РК - «Кража», - сообщила пресс-секретарь ДВД Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА. Отметим, что с начала года в Атырауской области были совершены 164 карманные кражи, 102 из них уже раскрыты.