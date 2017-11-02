6 сентября Настя перенесла операцию на ноге в Самарской клинике, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Анастасия БУЗГОН По словам мамы Насти Любови КИРКИНОЙ, врачи из клиники в Самаре настаивают на еще одной операции на ногу, чтобы рана затянулась. - Врач сказал, что если не сделать еще одну операцию, то возможно повторение болезни. На операцию и проживание нам требуется 70 тысяч рублей, - рассказала Любовь. - Также я хочу поблагодарить всех, кто не остался равнодушен к нашей беде ранее и помог нам деньгами. По словам женщины, отец Насти им ничем, кроме алиментов, не помогает. - Я не первый раз обращаюсь в СМИ, и каждый раз люди в комментариях спрашивают, где отец Насти, - говорит женщина. - Хотела бы пояснить, что у меня трое детей, старшая живет отдельно, средняя живет со мной, ей 18 лет, а Настя самая младшая. Муж ушел из семьи, когда ей было 2 года. Он испугался, что ребенок болен. Да, он платит алименты - 3-4 тысячи тенге в месяц. Он работает менеджером в ИП. Я не верю, что у него зарплата 25 тысяч тенге. У него другая семья, он же их как-то содержит. А Насте он ничем не помогает, только алименты платит. Напомним, Анастасия БУЗГОН  инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На  фоне этого заболевания у девочки  в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Родители начали сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. Нужную сумму им все-таки собрать удалось. 6 сентября девочке успешно провели операцию. Все, кто желает оказать девочке помощь, может оправлять деньги на номер счета народного банка KZ 286012353000016141, ИИН 780312402466, или позвонить по номеру телефона 8(747)163-15-62 Любовь КИРКИНА. Также можно перечислить деньги на счет Сбербанка России KZ36914CP64324836318.    