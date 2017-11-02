Иллюстративное фото из архива "МГ" Угрожая ножом, они похитили из кассы 50.000 тенге, - сообщила старший инспектор МПС УВД г. Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Сотрудниками батальона дорожно-патрульной службы МПС УВД г. Уральск по горячим следам был задержан 19-летний житель Зеленовского района, у которого изъята вязанная маска, деньги, нож. По словам Динары АБДУЛКАЛИКОВОЙ, задержанный водворен в ИВС УВД г. Уральск. Установлен второй преступник, также проживающий в Зеленовском районе. Сейчас он разыскивается. Возбуждено уголовное дело по статье 192. ч.2 УК РК - «Разбой».