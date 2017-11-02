Весной текущего года СПК «Атырау» заключил форвардные договоры с двумя крестьянскими хозяйствами Атырауской области на поставку 1000 тонн картофеля. Срок завершения поставки запланирован до 20 ноября 2017 года. Кроме того, в этом году была проведена работа по замене хранящихся овощей и корнеплодов на свежий урожай. Весной текущего года поставщикам были переданы на замену из нового урожая 30 тонн лука, 120 тонн капусты и 102,5 тонны моркови. Общий объем поставки в стабфонд составит 1 252,5 тонны сельскохозяйственных товаров. На сегодняшний день из вышеуказанного объема поставлено 479,2 тонны, в том числе 30 тонн лука, 406,652 тонны картофеля и 42,541 тонны капусты. Работы по поставке товаров на склады проводятся ежедневно. Дополнительно к вышеназванному объему предполагается закуп репчатого лука в объеме 220 тонн. Итого объем лука в стабфонде региона составит 250 тонн. В настоящее время уже начата работа по сдерживанию роста цен. Так, в целях недопущения роста цен на социально-значимые товары СПК «Атырау» начал товарную интервенцию в супермаркеты и рынки города. Жители города могут купить яйца 1-категории по 19 тенге за штуку, картофель - 80 тенге за 1 кг, лук репчатый по 80 тенге за 1 кг. Сегодня, согласно мониторингу цен на овощи, средняя стоимость 1 кг картофеля составляет 115 тенге, моркови – 120 тенге, лука – 90 тенге, капусты – 100 тенге.