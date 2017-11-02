Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры ЗКО рассказали, что начальника ЖКХ Бурлинского района ЗКО Шарипова уволили в мае 2017 года. Позже районный суд дал постановление о восстановлении Шарипова на рабочем месте. - 1 ноября областным судом по апелляционному ходатайству прокурора района отменено решение Бурлинского районного суда от 18 августа 2017 года, по которому Куантай ШАРИПОВ подлежал восстановлению на работе в должности руководителя ЖКХ Бурлинского района. Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении иска о восстановлении на работе и взыскании заработной платы, поскольку Шариповым нарушены требования закона РК«О жилищных отношениях», - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Как выяснилось, Шарипов нарушил закон в той части, что госслужащие не проработали на государственной службе 10 лет, а также он не подал в суд на расторжение договоров с двумя физлицами, которые не вносили плату за приватизированное жилье.