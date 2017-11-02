В октябре 2017 года Галина БОШЕНЯТОВА, страдающая приступами эпилепсии открепилась от поликлиники №6, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, Галина БОШЕНЯТОВА состояла в поликлинике №6 на учете с диагнозом эпилепсия-генерализованная форма и артериальная гипертензия. - Бошенятова была обследована и консультирована врачами специалистами городской поликлиники №6, наблюдалась и проходила лечение с диагнозом - эпилепсия-генерализованная форма, артериальная гипертензия. В июне 2017 года была направлена в МСЭК для переосвидетельствования инвалидности. Что касается продления получения пособия по инвалидности, то установление степени нетрудоспособности находится в компетенции экспертов МСЭК органов социальной защиты и социальных программ, - заявили в пресс-службе облздрава. Стоит отметить, что сейчас Галина БОШЕНЯТОВА прикреплена к поликлинике №1, в которой также ранее заявили о том, что заключения по поводу выздоровления женщины не давали. Однако Галина с апреля 2017 года не получает пособие по инвалидности. Напомним, Галина БОШЕНЯТОВА была лишена пособия по инвалидности 3 группы, которое она получала из-за приступов эпилепсии. Врачи заявили женщине, что она здорова и дееспособна, несмотря на участившиеся приступы. Сейчас женщина вместе с 5-летним сыном остались без средств для существования, так как из-за болезни ее увольняют с работы.  