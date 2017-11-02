Депутатский запрос

Уважаемый Данияр Талгатович! Уважаемый Бахыт Турлыханович!

В Казахстане сохраняется проблема низкой доходности по пенсионным накоплениям граждан, отстающей от роста потребительских цен. За три квартала текущего года общая сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ достигла 7 триллионов 539 миллиардов тенге, а чистый инвестиционный доход составил 462 миллиарда тенге. Таким образом, уровень доходности равняется 6,1%, тогда как инфляция за этот же период достигла 7,1%, то есть доходность остается отрицательной. Учитывая значительное ослабление курса тенге, а также существенное подорожание различных видов топлива, можно спрогнозировать дальнейший рост разрыва между доходностью пенсионных накоплений и инфляцией. Законодательство гарантирует государственную защиту накоплений от инфляции. Однако по существующим правилам выплата компенсации не превышает разницы между инвестиционным доходом и инфляцией. Таким образом, изначально в пенсионную систему заложен принцип нулевой инвестиционной доходности пенсионных накоплений. У ЕНПФ, который является одним из крупнейших в стране инвесторов, фактически, нет стимулов к увеличению доходности, поскольку ее отставание от инфляции компенсируется за счет государственного бюджета. Отрицательная доходность никак не сказывается на уровне комиссионного вознаграждения фонда. Такое положение дел стало нормой, хотя другие инвесторы на рынке получают более высокую норму прибыли. Например, простое размещение средств на банковские депозиты, защищенные государством, приносит вдвое большую доходность, чем инвестиции пенсионных накоплений. Отрицательная доходность по инвестициям пенсионных накоплений означает, что средства вкладчиков направляются на финансирование отдельных категорий заемщиков по заниженным ставкам. На сегодняшний день в портфеле ЕНПФ значимую роль играют 5 групп активов – облигации самого государства, облигации квазигосударственных структур, ценные бумаги иностранных государств, облигации банков второго уровня, а также депозиты в отечественных и иностранных банках. Фракция «Народные коммунисты» считает недопустимой хроническую отрицательную доходность пенсионных накоплений граждан и скрытое льготное финансирование за счет пенсионных накоплений.1.Предоставить данные по инвестиционной доходности ЕНПФ за период 2014-2017 годы с разбивкой по годам по основным категориям активов, включая государственные ценные бумаги, облигации квазигосударственных организаций, государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации банков второго уровня, депозиты в казахстанских банках, депозиты в иностранных банках. 2. Сообщить, как на сегодняшний день рассчитывается показатель доходности по пенсионным накоплениям – исходя из начисленного инвестиционного дохода либо чистого инвестиционного дохода за вычетом комиссионных ЕНПФ? 3. Предоставить данные о суммах гарантийных выплат из бюджета по компенсации инфляции по пенсионным накоплениям за 2014-2017 годы и оценку предстоящих объемов выплат на ближайшие 5 лет. 4. Сообщить целевые ориентиры для уровня чистой инвестиционной доходности по пенсионным накоплениям на среднесрочный период и мерах, которые будут предприняты для их выполнения.

Депутаты фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков