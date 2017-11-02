Инцидент произошел 28 октября в привокзальной столовой. 20-летняя продавец Сымбат Козыбай не продала алкоголь клиенту в неположенное время. Посетитель столовой разозлился и пнул электрический казан с маслом, который находился возле девушки. Девушка получила 30% ожогов тела. - Где-то в три часа мы начинаем делать заготовку, ставим масло, чтобы оно закипало. Около пяти часов пришел наш постоянный покупатель, он был в нетрезвом состоянии. И просил меня продать ему пиво. Я сказала, что не могу продавать спиртное до 10 часов утра. После он спросил сигарету, а потом опять говорит: «Давай вместе выпьем. Дай мне пиво». Я ответила, что не могу продать, и тогда он начал ругаться матом. А на подоконнике в этот момент стояла электрическая плита, а на ней казан с кипящим маслом, я стояла прямо возле него. Тогда он ногой пнул этот казан прямо мне в лицо. Он видел, что я стою рядом и сделал это специально. И сказал мне: "Будь ты проклята", - рассказала Сымбат Козыбай. 20-летнюю Сымбат Козыбай скорая помощь доставила в больницу прямо с рабочего места. Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии с ожогами лица, шеи, груди, рук и ног. - В данное время состояние девушки стабильное, но остается тяжелым, обусловлено тяжестью ожоговых ран. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. Площадь ожоговых ран около 25-30%. Ожоговые раны участками глубокие. Последствие ожоговых ран глубоких, обширных - остаются ожоговые рубцы. На лице, грудной клетке, верхних конечностях могут нарушаться функции суставов. С девушкой в палате постоянно находятся близкие. Сама она не может поворачивать даже голову, - рассказал заведующий отделением травматологии Мангистауской областной больницы Жансерик Шаухымбердиев. После того, как Сымбат попала в больницу, ее родные написали на обидчика заявление. Полицейские нашли мужчину, но уже через несколько часов отпустили. Чему близкие девушки были сильно возмущены. Но еще больше их возмутило то, что дело возбудили по статье «хулиганство», и подозреваемый может отделаться лишь банальным штрафом. - Мы написали заявление в РОВД, в тот же день его отпустили. Я звонила следователю и спросила, почему его отпустили. Он ответил, что недостаточно улик, поэтому дело расследуется, как легкое хулиганство. Мы подали заявление в прокуратуру, потому что этот преступник изуродовал Сымбат, а они считают, что это хулиганство, за которое он может отделаться штрафом, - говорит отец пострадавшей Ахмет Изтурганов. В РОВД Мунайлинского района прокомментировали данное происшествие. - Ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство». Установлен подозреваемый - 30-летний житель села Мангистау, Мунайлинского района. Дело будет переквалифицировано после завершения судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению экспертизы, исходя от степени тяжести телесных повреждений будут конкретно квалифицироваться действия подозреваемого, - сообщил заместитель начальника РОВД Мунайлинского района Нурбол Бишеханов. По какой статье будут судить подозреваемого - пока неизвестно. Но и избежать уголовного наказания ему, как отметили в правоохранительных органах, точно не удастся.