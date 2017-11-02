Казахстанцы третий год подряд массово отказываются от стационарных телефонов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Так, по данным аналитиков сайта Energyprom от услуг местной телефонии активней стали отказываться жители главных регионов страны: – Алматы (- 6,3% за год), ВКО (- 8,6% за год) и Карагандинская область (- 8,1% за год). В то время как телефонные сервисы теряют популярность практически во всех регионах, в Атырауской области наоборот, наблюдается незначительный прирост потребителей. Он составляет всего +0,4%. По итогам трёх кварталов 2017 года объём услуг местной телефонной связи составил всего 30,9 млрд тенге. Это на 6,6% меньше, чем в прошлом году, сообщают аналитики. Кроме того, казахстанцы перестали использовать телефонную связь и для междугородних и международных переговоров, объём услуг в секторе сократился на 13,1% за год. Ерлан ОМАРОВ