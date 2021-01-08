Строительство модульной инфекционной больницы в микрорайоне Жулдыз началось в августе прошлого года. Сегодня, 8 января, ее открыли.
На открытии аким ЗКО Гали Искалиев поздравил всех собравшихся с наступившим новым годом и отметил, что прошлый год всем запомнился постоянной борьбой с коронавирусной инфекцией.
- Трудности этой борьбы видели и видят наши медицинские работники, которые прошли большое испытание. Мы видели, что есть дефицит медиков, но он в то время сложился потому, что почти полтысячи из них заболели коронавирусной инфекцией, четверо умерли. Видели, что они без отдыха работали по две-три смены. Медсестры, волонтеры тоже помогали, была сложная ситуации. Сейчас обстановка более стабильная. Хочу поблагодарить наших работников за то, что они подвергали свою жизнь риску и лечили наших земляков, - сказал Гали Искалиев.
Со слов акима ЗКО, в связи с пандемией глава государства поручил построить модульные инфекционные больницы. На это из республиканского бюджета было выделено 7 миллиардов тенге и во всех регионах страны были построены такие объекты.
- Некоторые говорят, что это дорого обошлось - 7 миллиардов тенге. Я думаю, дороже человеческой жизни ничего нет, эти инвестиции оправданы. За 2-3 месяца построить такое здание - нужна большая организованность, новые технологии, хочу поблагодарить подрядчиков. Здание соответствует всем санитарным действующим нормам и оснащено новым медицинским оборудованием, - отметил он.
После открытия модульной больницы директор Областной инфекционной больницы Надия Ахметова показала гостям, как выглядит объект изнутри и какое оборудование для лечения пациентов было установлено.
Стоит отметить, что больница оборудована 112 камерами наблюдения.
Надия Ахметова отметила, что модульная больница очень продумана и построена таким образом, чтобы медики были в безопасности.
- Тут есть специальное оборудование для обследования пациентов, КТ, бронхоскоп, УЗИ, ЭКГ, рентген, еще два передвижных рентген-аппарата, с помощью которых можно провести обследование пациента, если он даже не может подняться. Есть специальные операционные, если понадобится провести экстренную операцию. В некоторых палатах установлены камеры над каждой кроватью, это позволит медикам вести наблюдение и меньше контактировать с больными. Для медиков продуман отдельный вход, специальный бокс, где они могут переодеться. В больнице планируют создать три ПЦР-лаборатории, для этого уже отведено помещение. На входе медикам будут раздавать карты, с помощью которых они могут пройти только к своим рабочим местам, - отметила Надия Ахметова.
К слову, модульная инфекционная больница
рассчитана на 200
койко-мест (180 коек для стационара и еще 20 коек для отделения реанимации и интенсивной терапии). Общая площадь больницы составляет более 7 тысяч квадратных метров.
