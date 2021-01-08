Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки в Казахстане был выявлен 831 новый случай коронавирусной инфекции, из них 107 приходится на Атыраускую область и 43 случая на ЗКО. Всего в стране подтверждено 160 650 случаев, из них в Атырауской области - 14173 случая, в ЗКО - 9482 случая. - На 8 января лечение от КВИ продолжают получать 22 776 человек, из них 291 находятся в тяжелом состоянии, 49 пациентов в состоянии крайней степени тяжести и 50 пациентов на аппарате ИВЛ, - пояснили в МВК РК. Кроме того, в МВК РК рассказали что на 6 января было зарегистрировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 106 человек. - С 1 августа 2020 года зарегистрировано 46190 заболевших, случаев с летальным исходом - 519, всего выздоровели – 33 681 человек, - пояснили в МВК по нераспространению COVID-19.