егодня, 7 января, по улице Азаттык, Priora черного цвета с росcийскими номерами привязали собаку и волокли ее. Наша подписчица догнала его и там же остановилась другая машина, мужчина вышел из машины и на вопрос "Зачем вы это делаете?" он взял собаку, закинул в багажник и уехал. Вся дорога была в крови! Это закончится когда нибудь? В Атырау почему стало таких дебилов много? Они специально это делают, издеваются или какая-то провокация, а наша полиция ничего с этим поделать не может. Все эти уроды знают, что что все им сойдёт с рук. Просим большего резонанса. Друзья, это Атырау, и как всегда у нас замнут это дело. Мы, волонтёры, не оставим это просто так, - подписали пост защитники животных.

Волонтеры города Атырау "Доброе сердце" в социальной сетиопубликовали пост, в котором рассказали еще об одном факте жестокого обращения с животными. На этот раз неизвестные привязали собаку к багажнику и протащили ее по проезжай части. – СВ пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщила, что по данному факту установлен и задержан водитель автомашины. – Задержанным оказался житель города Атырау. Ведется досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", - сообщили в полиции.