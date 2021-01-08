Нургали Кайдагалиев был найден живым и невредимым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина пропал в ЗКО Как рассказал племянник пропавшего мужчины Батыр Думбаев, после публикации статьи о пропаже 49-летнего Нургали Кайдагалиева им позвонил таксист, который сообщил о местонахождении пропавшего. – Таксист забрал его с границы, дядя попросил найти квартиру. Мы нашли агентство, через которое они сняли жилье, ночью привезли дядю домой. С ним все в порядке, - рассказал Батыр Думбаев.  