В ночь на 5 декабря сотрудники патрульной полиции на пересечении улиц Владимирского-Луговой остановили водителя автомобиля марки «Тойота Камри», который скрыл госномер медицинской маской. В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток. В отношении водителя составили административный протокол в соответствии с частью 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а документы были направлены в суд для принятия решения, автомобиль припаркован на стоянке. - Кроме того, в отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол в соответствии с частью 4 статьи 612 КоАП РК "Невыполнение водительских прав и повторение того же правонарушения в течение 1 года" и штраф в размере 29 170 тенге. В отношении родителей подростка составлен административный протокол и вынесено предупреждение в соответствии с частью 2 статьи 442 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (за выход из дома после 23.00), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.