По городу уже украдено 13 мусорных контейнеров для ТБО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали жильцы домов №194 и №196 по улице Курмангазы, на протяжении нескольких недель в их дворе отсутствуют контейнеры для ТБО. – Раньше у нас было, куда складировать мусор. Во дворе были четыре контейнера, они были старые, но они были. Несколько недель назад кто-то и вовсе их убрал. Нам некуда выносить мусор, жильцы оставляют отходы прямо во дворе. Никто не вывозит этот мусор, а их уже целая куча. Грязь, смрад, пакеты летают, а во дворе у нас дети играют, - возмутился житель города Александр. В городском отделе ЖКХ и жилищной инспекции сообщили, что контейнеры для ТБО из этого двора были похищены в начале июня. – На сегодняшний день в городе было украдено 13 мусорных контейнеров, четыре из которых были похищены со двора домов №194 и №196 по улице Курмангазы. Мы написали заявление в полицию, и в данный момент сотрудники занимаются поиском нарушителей. Но мусор с данного участка вывозится вовремя. Мы заказали 450 новых контейнеров, и в ближайшее время они будут установлены, - сообщил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Уральск Мержан Нуртазиев. Напомним, это уже не первый случай, когда в Уральске воруют мусорные контейнеры. В начале ноября прошлого года жители улиц Чкалова, Семипалатинской и Деповской пожаловались на отсутствие контейнеров для ТБО. Тогда по подозрению в хищении 13 контейнеров были задержаны два дворника крупного предприятия.