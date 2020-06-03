Мужчина порезал себе горло в центре Уральска - анонс свежего номера газеты "Мой ГОРОД" Аким пригрозил опубликовать данные владельцев, спекулирующих госземлями. Стр.2 Когда откроют путепровод на нефтебазе. Стр.2 Житель ЗКО сжег свое авто после того, как сбил насмерть мужчину. Стр.3 Первая смерть от COVID-19. Стр. 4-5 Работник акимата, беременная женщина и ребенок заразились COVID-19. Стр.6 Бизнесмен перегородил дорогу плитами жителям микрорайона. Стр.8 В детской деревне оказался школьник, угнавший три авто. Стр.9 Дело о незаконной пересадке органов. Как проходит суд над трансплантологом Гани Куттымуратовым. Стр.14 Девочка с двумя ртами и двумя языками родилась в США. Стр.17 На лето снизят давление воды. Стр.31 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.