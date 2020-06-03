Аким пригрозил опубликовать данные владельцев, спекулирующих госземлями.Когда откроют путепровод на нефтебазе.Житель ЗКО сжег свое авто после того, как сбил насмерть мужчину.Первая смерть от COVID-19.Работник акимата, беременная женщина и ребенок заразились COVID-19.Бизнесмен перегородил дорогу плитами жителям микрорайона.В детской деревне оказался школьник, угнавший три авто.Дело о незаконной пересадке органов. Как проходит суд над трансплантологом Гани Куттымуратовым.Девочка с двумя ртами и двумя языками родилась в США.На лето снизят давление воды.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.