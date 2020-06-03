Chevrolet, он ехал по проспекту в сторону центра города.

ДТП произошло сегодня, 3 июня, около 9.00 на проспекте Евразия, напротив кафе Burger King. Как рассказал водитель автомашины– Я ехал по второй полосе. Неожиданно из машины выбежал мальчик лет 16-17. Его увезла скорая, - говорит водитель. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 8.58. – Пострадал 16-летний подросток. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота, закрытый перелом плеча справа. Сейчас он вместе с мамой находится в областной детской многопрофильной больнице, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 3 июня в 8.40 водитель «Шевроле» напротив кафе «Бургер Кинг» допустил наезд на пешехода 2004 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.