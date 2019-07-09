Мужчина с повинной обратился в отдел полиции Бурлинского района 6 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В месенджере WhatsАpp распространилось фото, на котором запечатлены останки человека. Выяснилось, что останки человека были найдены в селе Бурлин Бурлинского района. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 41-летний мужчина признался о совершении убийства девушки в 1994 году в поселке Бурлин, Бурлинского района. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК - "Убийство". Назначен ряд экспертиз, - отметили в ведомстве.