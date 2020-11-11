Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 7 ноября в 4.30. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 29-летний мужчина с целью убийства из корыстных побуждений незаконно проник в дом и нанес множественные колото-резаные раны 47-летней женщине. – Пострадавшая от полученных травм скончалась 9 ноября в Городской многопрофильной больнице. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в полиции.