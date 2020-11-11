Атырауская область ведет подготовку ко второй волне пандемии. Одной из мер, принятых для обеспечения здоровья и безопасности населения, стало строительство новой модульной инфекционной больницы на 200 койко-мест, построенной за два месяца в Атырау. Больница соответствует всем стандартам инфекционного контроля. Аким области Махамбет Досмухамбетов посетил введенное в эксплуатацию медицинское учреждение и лично ознакомился с проделанной работой. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в медицинском блоке расположены административные помещения, помещения лаборатории, компьютерная томография и рентген, бронхоскопическое оборудование, УЗИ и электрокардиограф. - Медучреждение оборудовано интеллектуальной системой вентиляции с высоким уровнем безопасности. В палатах у каждой кровати имеется кнопка вызова постовой медсестры. Вход в каждые инфекционные боксы изолирован и возможен только через специальные чипы. В здании насчитывается 20 реанимационных койко-мест, - пояснили в облздраве. Помимо местного медицинского персонала, в больнице на протяжении шести месяцев будут работать врачи из Грузии. - Самое важное, что новое медицинское учреждение повысит доступность и качество медицинской помощи в Атырауской области, - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов. Отметим, что общая площадь объекта составляет около 9 тысяч квадратных метров. В медучреждении предусмотрены 56 двухместных палат, 16 трехместных, 6 одноместных и 7 двухместных боксов с отдельным выходом на улицу.