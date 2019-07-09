Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 7 июля в 10.30 в Жангалинском районе, в 15 км от села Жанаталап, на озере Едильсор, силами ГУ«ОСО» ДЧС из воды извлечено тело 40-летнего мужчины, который 5 июля утонул во время рыбной ловли. Спасатели говорят, что большинство граждан нарушают правила безопасности: купаются в неустановленном для купания месте, купаются в нетрезвом состоянии, в связи с чем регистрируются факты утопления. - Уважаемые граждане! Соблюдайте меры безопасности на воде! Не заплывайте за знаки ограждения, не купайтесь в запрещенных местах, не пользуйтесь при купании камерами, мячами, досками, не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров, не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам, не ныряйте в незнакомом месте, не допускайте шалостей на воде, не подавайте ложных сигналов. Дорогие гости и жители области, не становитесь жертвой из-за пренебрежения правилам безопасности на воде, - обращаются сотрудники ДЧС ЗКО к жителям области.