Ключи от новых квартир получили 24 семьи. Строительство трехэтажного дома началось в феврале текущего года по программе «Нурлы жер». Долго ждать не пришлось, спустя чуть больше пяти месяцев люди уже отмечают новоселье. На эти цели было выделено 181 миллион тенге. Территорию вокруг дома уже благоустроили, поэтому те, кто так долго ждал свои заветные квадратные метры постепенно переезжают в квартиры. "Мы стояли в очереди на жильё по категории многодетная семья. Очень рада, что дождались, теперь у нас появилась квартира. До этого мы жили со свекровью в маленьком доме, не описать словами наше счастье. Квартира светлая и просторная", - поделилась впечатлениями жительница Жангалинского района Самал Жумагалиева. В ходе своего визита в Жангалинский район аким области Гали Искалиев посетил реабилитационный центр. С момента его открытия прошло уже больше 10 лет. За это время в нём получили лечение грязью, паром, солью и минеральной водой порядка 16 тыс. человек. Оборудование, которое имеется в центре уже поизносилось и требует обновления. Но пока вопрос не был решён положительно, отмечает медицинский персонал. Решить проблему хотя бы частично было бы возможно, если поднять стоимость платных услуг, тогда бы качество стало значительно лучше. "В нашем реабилитационном центре оказывается всего 5% услуг платно, это нужно увеличивать. Мы ведь не можем позволить себе купить какое-то оборудование. Совместно с акиматом этот вопрос нужно рассмотреть и решить, тогда проблема сдвинется с мёртвой точки", - говорит директор реабилитационного центра Кобылан Бекенов. После посещения всех объектов в районе состоялась встреча с местными жителями и чиновниками. На ней было отмечено, что основная проблема с которой приходится сталкиваться – это скотокрадство. Это наносит значительный ущерб, ведь животноводство одна из самых распространённых отраслей в районе, благодаря разведению коров, овец и лошадей люди живут сами и дают работу другим. Население активно пользуется государственными программами и берут кредиты, чтобы выращивать и разводить животных. "Мы в принципе ни в чём не нуждаемся, только если не будет воды, возникнут сложности у тех, кто занимается сельским хозяйством. Поэтому нужно сохранять водохранилища", - рассказал аким Жангалинского района Наурызбай Карагойшин. Гали Искалиев добавил, что работа в этом и других направлениях будет продолжена. "Президентские программы успешно работают, надо чтобы жителям было комфортно жить. Активно ведётся работа по благоустройству, проводят воду и газ. Мы не будем останавливаться и продолжим делать всё, чтобы жизнь в сёлах стало лучше", - сказал аким ЗКО Гали Искалиев. В завершении встречи было отмечено, что совсем скоро в районе появится новый спортивный комплекс, а также местные власти продолжат решать вопрос подведения чистой питьевой воды в сёла. Планируется, что к концу года водой смогут пользоваться уже 85% населения Жангалинского района.