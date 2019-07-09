Делегация побывала в Австрии 2 июля. В ходе визита заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов встретился с Бургомистром г.Вельс Андреасом Рабль для обсуждения вопроса об установлении партнерских отношений между двумя городами. Известно, что Верхняя Австрия входит в тройку наиболее экономически развитых австрийских федеральных земель. На ее долю приходится 17 % ВВП страны. Основной валовый продукт региона создают обрабатывающая промышленность, машиностроение, эко-энергетика. Ежегодная международная ярмарка в г.Вельс входит в число важнейших коммерческих событий Европы, привлекая предпринимателей со всего мира. Делегация ознакомилась с инвестиционным потенциалом федеральной земли и рядом ведущих производств «зеленой» экономики Австрии. В частности, состоялось посещение одного из ведущих предприятий со штаб квартирой в г.Вельс - «Fronius». Инновационные технологии, разрабатываемые и используемые компанией, продемонстрировали высокий уровень развития австрийской промышленности. Кроме того, делегация посетила Высшее специальное учебное заведение «Fachhochschule», где ознакомилась с учебными программами в сфере робототехники и автоматизации, а также их применением в сельском хозяйстве. Также обсудили возможности партнерства с профильными вузами в Казахстане. Завершающим мероприятием в Вельсе стало выступление фольклорного ансамбля «Орал сазы» и танцевальной группы «Салтанат». Концертная программа состоялась в рамках проекта «Жемчужины Казахстана - мелодии Великой Степи». Гостями вечера были представители политических, деловых и культурных кругов федеральной земли Верхняя Австрия.