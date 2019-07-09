Алибек Джаксыгалиев возвращался с работы домой и увидел, как два незнакомца кидали камни в окно соседа. Быстро набрав последнего и убедившись, что того нет дома, а незнакомцы - воры, он предложил соседу вызвать полицию. Те прибыли за несколько минут, один остался у ворот, второй полицейский пошел с тыльной стороны дома через соседний двор. Инспекторам экипажа «Батыс-25» Ришату Жамелову и Самату Мендигалиеву пришлось пробежать не один десяток метров, чтобы настигнуть убегающих. - Ещё во дворе дома, увидев меня, двое мужчин бросили золото и всё награбленное, и пустились в бега. Самат преследовал на машине, я побежал по поселочной дороге. На подмогу пришли коллеги экипажа "Батыс 24". Окольцевав район, мы задержали двух крепких мужчин, - рассказывает Ришат. После того, как домушников задержали, бдительного атыраучанина принял начальник департамента полиции Камза Умбеткалиев. Он поблагодарил за помощь и пригласил вступить в ряды общественных помощников полиции. - Программа "Соседский присмотр", реализуемая МВД РК, очень важна для раскрытия преступлений. Своевременный сигнал в полицию улучшает эффективность борьбы с преступностью. Благодарю Вас за внимательность, - сказал главный полицейский региона, отметив, что с января с помощью консьержей в регионе раскрыто 8 преступлений, выявлено порядка двухсот правонарушений.