Сегодня, 9 июля, в редакцию "МГ" обратились жители, которые рассказали, что от шквального ветра повалило деревья. По словам водителя автомобиля марки "Рено", в 15.10 он ехал по улице Курмангалиева в сторону улицы Карбышева. - На перекрестке я остановился перед светофором, так как там загорелся красный. Дул сильный ветер. Потом прямо передо мной свалилось дерево, которым сломало светофор и повредило мою машину. Теперь вызвал службу и сижу жду их, - сказал мужчина. Еще одна местная жительница Татьяна Ефремова рассказала, что у них также сломило дерево прямо перед окнами. - Скажу честно, грохот и треск от дерева нас напугал. Вышли на улицу, смотрим, сломило дерево и повалило прямо на газовую трубу. Звонила во все возможные службы. Отреагировали только газовики и КСК "Алмаз", - говорит женщина. - Сейчас приезжали из газовой службы, обтянули территорию лентой и уехали. Работники КСК пришли распиливать и убирать его. Стоит отметить, что никто не пострадал.