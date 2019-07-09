Программа государственно-частного партнёрства набирает обороты по всей страны. Благодаря ей меняется облик областного центра, ведь она позволяет реконструировать целые микрорайоны. Именно такова задумка городских властей. В районе 31 школы строятся новые высотные дома, куда заселятся жильцы аварийных двухэтажек. Тотальное обновление ждёт и саму школу № 31. На её месте будет построено современное здание, в котором будет учиться вдвое больше детей. Так, в районе 31 школы строятся новые дома, куда заселятся жители аварийных домов. Нельзя не отметить и тот факт, что на месте 31 школы будет построено новое здание, которое будет вмещать вдвое большее количество людей. По словам директора СОШ №32 Надежды Бекмамбетовой, в школе обучается более 400 детей, хотя она рассчитана на 350 учеников. Бауыржан Байбек заявил, что деньги на строительство школы найдутся, так как это в приоритете. - В новой школе будут чистые светлые классы, безопасность обеспечена, народ будет этому только рад, - отметил Бауыржан Байбек. Аким ЗКО Гали Ескалиев пояснил, что родители понимают всю ситуацию, и они готовы ждать полтора года, пока будет идти строительство новой школы. Нужно отметить, что недалеко от школы ведется строительство многоэтажного дома по программе ГЧП. Многие жители приходят, чтобы посмотреть, как идет строительство дома, в котором они в будущем получат квартиры. По их словам, это огромная радость, получить светлые и свободные заветные квартиры после их полуразрушенных квартир. Жители района также рады строительству, так как улица их полностью изменится.