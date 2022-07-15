Мужчины в Казахстане совершают в пять раз больше самоубийств, чем женщины
Ежегодно в Казахстане совершают самоубийства тысячи людей.
Аналитики Ranking.kz сообщили, Казахстан входит 20 стран с самым высоким уровнем самоубийств согласно рейтингу ВОЗ.
Мужчины в стране совершают суицид в 4-5 раз чаще, чем женщины. Больше всего подвержены самоубийствам мужчины в возрасте 35–54 лет.
- Внимание СМИ и политиков в Казахстане в основном приковано к обсуждению подростковых суицидов. Несмотря на важность этой темы, за последний год только 4% всех самоубийств были совершены людьми младше 18 лет, и эта тенденция повторяется из года в год. В группе риска прежде всего находятся взрослые люди. А среди них — мужчины, на долю которых приходится 76% всех самоубийств, совершённых людьми в возрасте 18–75 лет и старше, - отмечают аналитики.
При этом ответить на вопрос, почему мужчины совершают самоубийства, достаточно сложно. Исследований факторов, связанных с суицидами, в Казахстане мало. Комитет по правовой статистике составляет свой список «факторов, предшествующих самоубийствам» - одиночество, безденежье, развод.
- В то же время медицинские проблемы и психические расстройства в этом списке не упоминаются. Например, депрессия, которую ВОЗ считает фактором риска самоубийства, в отчётах комитета не фигурировала ни разу, - считают аналитики.
В Казахстане чаще всего факторы самоубийства в принципе не удаётся установить. Например, в 2021 году около 28% таких факторов остались невыявленными.
