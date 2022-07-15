Годовалый Маулен Джанбулат почти два месяца находится в клинике Турции и стойко переносит лечение. Но для продолжения курса требуются немалые деньги, который у родителей нет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено Ербулатом Назаргалиевым
30 июля Маулену Джанбулату из Уральска исполнится годик. Но вместо поздравлений, подарков, аниматоров и торта малыша ждёт очередной курс химиотерапии. Всё дело в том, что весной этого года врачи диагностировали ему эмбриональную рабдиоскаркому мягких тканей
, алматинские доктора подтвердили диагноз своих коллег.
Мальчику назначили курс химиотерапии, однако его состояние стало ухудшаться и Маулен оказался в реанимации. Тогда папа и мама малыша решили отправиться на лечение заграницу, а именно в клинику Турции
. С первого июня вместо того, чтобы отмечать День защиты детей, малыша госпитализировали в клинику Medstar, которая находится в Анталье.
– Сыну сразу же провели диагностику, взяли анализы, и не дожидаясь результатов, чтобы не терять время, начали химиотерапию. Результаты гистологии подтвердили страшный диагноз казахстанских врачей. Врач нас проконсультировал, назначил по одному курсу химиотерапии в неделю. Далее сыну провели операцию, вырезали опухоль с руки, удалили лимфоузлы из подмышечных впадин, результаты гистологии до сих пор показывают, что в организме нашего сына всё ещё есть раковые клетки. Но несмотря на это, сын стойко переносит каждую процедуру, ежедневно демонстрируя нам удивительное желание жить. Хотя сбор анализов, химиотерапия, бесконечные уколы, системы могут выбить из сил даже взрослых, но наш мальчик держится молодцом, - говорит отец Маулена Ербулат Назаргалиев.
За всё это время папа и мама Маудена заплатили за лечение более семи миллионов тенге. Руководство клиники пошло им на встречу и разрешили оплачивать курс поэтапно, так как всей суммы необходимой для процедур у них нет. Теперь турецкие врачи порекомендовали родителям малыша пройти курс радиотерапии, которая проводится лишь в городах Стамбул и Анкара. Специалисты сразу предупредили - радиотерапия хоть и эффективна при лечении онкологических заболеваний, но очень вредна для организма в общем.
– В Турции очень много казахстанцев, которые приехали за лечением. Стоимость радиотерапии нам тоже пока не озвучили, но знаем, что это будет стоить немалых средств. Мы экономим деньги. Суточное проживание в клинике стоит 600 долларов, поэтому мы предпочли снять квартиру, но и она недешёвая, ежемесячная оплата обходится нам в 300 тысяч тенге. Денег катастрофически не хватает. Сегодня нам предстоит ещё одна химиотерапия, три раза в неделю сдаём анализы.
Сейчас Ербулат находится рядом с супругой и сыном, старших детей отвезли к родственникам. Оставить жену и ребёнка он не может, так как после процедур Маулен становится очень беспокойным, да и мать не сможет одна заниматься бумажной волокитой, оплачивать счета, возить ребёнка в клинику.
С помощью неравнодушных казахстанцев и родственников семье удалось собрать чуть более 14 миллионов тенге, не хватает ещё 25 миллионов тенге. Родители малыша обращаются ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой не оставаться в стороне и помочь собрать сумму на лечение. Ведь без своевременного лечения Маулену просто не выжить.
Все, кто хочет помочь семье могут, перечислить средства по номеру +7 701 118 9000 в АО Kaspi Bank. По этому же номеру вы можете связаться с родителями Маулена. Номер карты: 4400 4301 9547 1674. Номер Счета: KZ52722C000017298977.
