При этом Минсельхозу рекомендуют разработать методику расчёта наносимого животными ущерба, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО численность сайгаков достигла 800 тысяч голов. Как будут решать проблему фермеров? Фото из архива "МГ" В конце июня Минэкологии заявило о необходимости сокращения поголовья сайгаков уральской популяции на 80 тысяч. По словам министра, они вытаптывают пастбища и земли сельхозтоваропроизводителей. 14 июля президент Токаев объявил выговор министру экологии. В том числе и за неудовлетворительное регулирование популяции сайгаков. Вечером 14 июля в пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что провели совещание, где рассмотрели новые подходы по управлению популяции сайгаков.
- Представители Института зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана высказали предложение о необходимости проведения глубоких научных исследований для определения оптимальной численности каждой популяции, эффективного мониторинга и устойчивого управления. С точки зрения сохранения сайгака, наиболее целесообразно поддерживать максимально возможный размер его популяции при их разумном использовании с продолжением специальной охраны данного вида, - отмечают в ведомство.
Однако такое управление требует тщательной подготовки, заявляют в Минэкологии. При этом глава ведомства Сериккали Брекешев отметил, что министерству сельского хозяйства «необходимо рассмотреть вопрос по разработке методики расчёта ущерба, наносимого потравой диких животных и рассмотреть вопросы компенсации ущерба фермерам».