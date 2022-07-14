В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +18..+20. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау будет ясно. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +24..+26 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +35..+37 градусов. Ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер северо-западный до 15 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на юге, юго-востоке, юго-западе и в центре страны. На остальной же территории пройдут кратковременные дожди с грозами.