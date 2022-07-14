Фото автора Carsten: Pexels Как сообщили в пресс-службе районного акимата, по предварительным данным пожар вспыхнул на территории Астраханской области, а затем распространился через границу на территорию Казахстана. В это время отара овец возвращалась с выпаса и животные попали в эпицентр огня. Сгорело 1039 голов овец эдильбаевской породы.

Эдильбаевская порода овец — это улучшенная порода казахских курдючных овец, которых она на сегодня и представляет.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.