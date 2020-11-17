Иллюстративное фото из архива "МГ"1. Синхронизировать работу общественного транспорта с другими видами деятельности. В регионах, находящихся в «зеленой зоне», работа общественного транспорта в течение недели продлевается до 23:00 часов. В регионах, находящихся в «желтой зоне», работа общественного транспорта продлевается до 23:00 часов за исключением выходных и праздничных дней. 2. С 21 ноября т.г. исключаются ограничения по времени работы субъектов предпринимательства, деятельность которых не имеет прямого контакта с посетителями: авто-экспресс (еда на вынос), автомоек, станций технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, химчисток, прачечных, ремонту телефонов, компьютеров, часов. 3. До 21 ноября т.г. поручено подготовить дополнительный перечень объектов бизнеса с низким уровнем контакта с населением для возобновления их деятельности без временных ограничений. 4. До 21 ноября т.г. поручено принять нормативно-правовой акт, разграничивающий санитарные нарушения субъектов предпринимательства по степени тяжести совершенного правонарушения (незначительные, значительные, грубые). 5. Постановления Главных государственных санитарных врачей РК и регионов поручено принимать за 3 дня до введения в действие ограничительных мероприятий. Это даст возможность бизнесу заранее подготовиться к возможным новым ограничениям. 6. Ускорить разработку и начало производства отечественной вакцины против COVID-19. 7. Акиматам Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей в десятидневный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации эпидемиологической ситуации для их выхода из «красной» зоны. 8. В целях обеспечения прозрачности статистических данных в сфере здравоохранения в недельный срок поручено завершить интеграцию лабораторий, проводящих ПЦР-исследования на COVID-19. 9. До 21 ноября т.г. проверить укомплектованность реанимационных отделений больниц, в случае необходимости, принять оперативные меры по их доукомплектованию. 10. До 21 ноября т.г. провести тщательный мониторинг ситуации в регионах по формированию резерва лекарственных средств и медицинских изделий. 11. Ускорить разработку законопроекта РК по вопросам биологической безопасности с его внесением в Мажилис Парламент до конца текущей сессии. 12. Обеспечить полную готовность к оперативному развертыванию коечного фонда военных госпиталей.