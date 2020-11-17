Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 17 ноября, в здании акимата ЗКО прошло заседание оперативного штаба. Заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев сообщил, что основная причина роста заболеваемости COVID-19 - проведение массовых мероприятий. - Мы ведем работу на протяжении двух месяцев. Уже есть состороны бизнеса понимание, но при этом есть нарушения. За прошедшую неделю мы провели 242 рейда, охватили 594 объекта, из них с нарушениями выявили 19. Если говорить о последних выходных, то 14 ноября это были 6 объектов: магазин "Орал Арзан", ТД "Айзат", рынок "Аяжан", ресторан "Айбат", кафе "Ритм" и 15 ноября это был коттедж на ул. Некрасова. Все вывленные нарушения были зафиксированы и переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Уральска для принятия соответствующих мер. На сегодняшний день ведется выявление мероприятий в коттеджах. На сайтах по аренде недвижимости были определены коттеджи, в которых есть вероятность проведения массовых мероприятий. Помимо этого, ежедневно проводится мониторинг автобусов. Людей пока не штрафуем, но проводим разъяснительную работу, чтобы все надевали маски и соблюдали санитарные нормы, - рассказал Айдар Нуралиев. Стоит отметить, что директор ТК "Аяжан" Александр Борисов пояснил, что факт нарушения был зарегистрирован. - В субботу было установлено, что в одном из продовольственных бутиков не соблюдалась санитарная дистанция. Нарушения было со стороны предпринимателя, арендующего бутик, - отметил он. Айдар Нуралиев отметил, что в связи с тем, что штрафы небольшие, рестораны продолжают работу. В связи с этим совместно с местной и Генеральной прокуратурами проработан вопрос о приостановлении деятельности ресторанов. - Теперь мы планируем начать более оперативно работать. После выявления факта нарушения материал будет направляться в поликлиники, поликлиники будут готовить экстренное извещение и направлять все материалы в СЭС. На все будет уходить не более часа. А уже сотрудники СЭС будут идти на объект и направлять акт для принятия соответствующих мер, - заключил Айдар Нуралиев. Аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул, что у него есть сведения, что члены мониторинговых групп не всегда работают добросовестно. - У меня есть сведения, что не всех мы фиксируем, не все мероприятия. Не всех штрафуем. Если эти сведения подтвердятся, то все сотрудники мониторинговой группы, которые не зафиксировали нарушение, я буду ставить вопрос об их увольнении. К руководителям этих госорганов тоже будет большой вопрос, - зачвил Гали Искалиев, поручив продолжать работу в этом направлении.