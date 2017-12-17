5 июля этого года между управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области и АО «Батыс Транзит» был заключен первый договор о реализации проекта «Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения города Атырау». В рамках указанного проекта до конца декабря 2017 и в течение 2018 года на 39 улицах города Атырау предусмотрено строительство сетей уличного освещения с установкой 2816 светильников. В ходе реализации проекта будут применяться новые энергоэффективные и энергосберегающие технологии с установкой автоматизированной системы управления наружным освещением, а также современных LED-светильников. В канун Дня Независимости РК новое освещение появилось на 5 улицах города Атырау и его пригороде: в областном центре - от ул.Бергалиева до Баймуханова, в поселке Водниково - на ул.Первомайская, ул.Проезд-1, ул.Карабауская, в поселке Кокарна - от улицы 13 до 7 улицы, от 7 улицы до 12 улицы. Новый проект в рамках ГЧП направлен на внедрение новых технологий, снижение эксплуатационных расходов, повышение качества жизни населения и созданию комфорта в городе Атырау. Кроме того планируется, что благодаря новому освещению в Атырау снизится количество преступлений и повысится безопасность дорожного движения.