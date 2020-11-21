С начала ноября мониторинговыми группами были выявлены нарушения на 78 объектах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель рукововодителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев сообщил, что было составлено 123 протокола об административных правонарушениях по статье 425 ч. 1 на сумму более 7 млн тенге. - Выявлены такие нарушения, как проведение массового мероприятия – 49, несоблюдение масочного режима – 37, передвижение на личном автотранспорте после 23.00 – 25, нарушение режима работы – 11, отсутствие дезковрика и не проводится термометрия у сотрудников и персонала – 1 случай, - пояснил Нурлыбек Мустаев. По его словам, работа в данном направлении продолжается.