Такое количество заболевших было выявлено 20 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Корпус областной больницы в Уральске станет провизорным стационаром Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным Telegram-канала МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрированы 822 новых случаев заболевания COVID-19, из них в ЗКО - 44. Всего в стране подтверждено 124 710 случаев. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 838 человек, среди которых 511 детей. В стационарах находится – 3 127 пациентов, на амбулаторном уровне – 7 711 человек. 224 человека находятся в тяжелом состоянии, 24– крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ. За прошедшие сутки было зарегистрировано 154 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 91 человек.