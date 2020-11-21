20 ноября глава региона Гали Искалиев проинспектировал ход строительства нескольких объектов, которые расположены в района Площади Первого Президента. Одним из мест посещения акима области стал спортивный комплекс "Kodokan", который строится за счет средств частного инвестора. Спортивный объект строится по инициативе вице-президента областной федерации дзюдо Гайсы Жумалиева. Всего предприниматель планирует потратить на строительство 150 млн тенге. – Мы строим многофункциональный спортивный комплекс. Акимат области выделил нам земельный участок, к возведению приступили в октября этого года, закончить планируем в третьей декаде 2021 года. Комплекс больше подходит для занятий дзюдо, здесь будет обустроено два олимпийских татами, которые используются во всех международных турнирах и на олимпийских играх. Помимо основного зала дзюдо, здесь будут располагаться тренерский кабинет, массажный кабинет, раздевалки для девочек и мальчиков, душевые кабины. В здании будут установлены камеры видеонаблюдения, а родители из коридора смогут наблюдать за тем, как их дети занимаются в зале. Кроме этого здесь будет оборудован магазин, в котором люди могут приобрести спортивное питание и амуницию, - рассказал Гайса Жумалиев. Кроме этого, в комплексе предусмотрен тренажерный зал, где спортсмены смогут совершенствовать свою физическую форму. Необходимо отметить, что основной зал можно переоборудовать в зал для занятий футзалом, йоги и художественной гимнастики. по словам Гайсы Жумалиева, рядом со спорткомплексом будет построен оздоровительный центр, в котором спортсмены смогут проходить реабилитацию после травм. – Я недавно встречался со спортсменами, и они говорили, что им негде проверять их физическую готовность. Если вы готовы этим заняться, то мы рассмотрим ваш вопрос и постараемся помочь с госзаказом. Это не коммерческий проект, наши предприниматели готовы этим заниматься, для жителей микрорайона спорткомплекс просто необходим, - отметил Гали Искалиев.