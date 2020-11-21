20 ноября аким области Гали Искалиев проинспектировал ход строительства нескольких объектов, расположенных в микрорайоне Кадыра Мырза Али. Одним из пяти строящихся объектов является четырехзвездочная гостиница Rauza Hotels. – Мы, исследовав рыночный спрос нашего города, пришли к выводу, что нам не хватает хорошей гостиницы с соответствующим сервисом. Здесь предусмотрено 105 номеров, 85 из которых стандартные, 10 - номера класса "люкс", и столько же апартаментов. Кроме этого, для гостей будут функционировать фитнес-залы с современным оборудованием, тренажерные залы. На первом этаже будет располагаться европейский ресторан на 100 человек, лаундж-бар, бассейн, прачечная. На втором этаже - конференц-залы на 100, 50 человек, на третьем этаже - стандартные номера. Гостиница строится на собственные средства, а также мы планируем получить кредит в банке второго уровня, - рассказал директор ТОО "Орал офис" Азамат Губайдуллин. Фасад здания будет выполнен из натурального гранита и мрамора. На строительство гостиницы планируется потратить 3,5 млрд тенге собственных средств предпринимателя, часть из которых планируют получить в кредит под 6%. После ввода в эксплуатацию в гостинице будут трудиться около 150 человек. Глава региона отметил, что Уральску необходима гостиница с хорошим сервисом, в которой будут останавливаться гости города. – В Атырау и в Актобе много таких гостиниц. Ранее у нас был инвестор, который был готов приступить к строительству, но по определенным причинам не смог этого сделать. Поэтому мы надеемся на вас. Мы должны привлекать туристов, которые являются потенциальными работодателями для жителей нашего региона. Тем более месторасположение очень удобное, - отметил Гали Искалиев.