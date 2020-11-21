В Уральске идет строительство четырехзвездочной гостиницы
Гостиница Rauza Hotels будет располагаться недалеко от площади Первого Президента, рядом со зданием Дома Дружбы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
20 ноября аким области Гали Искалиев проинспектировал ход строительства нескольких объектов, расположенных в микрорайоне Кадыра Мырза Али. Одним из пяти строящихся объектов является четырехзвездочная гостиница Rauza Hotels.
– Мы, исследовав рыночный спрос нашего города, пришли к выводу, что нам не хватает хорошей гостиницы с соответствующим сервисом. Здесь предусмотрено 105 номеров, 85 из которых стандартные, 10 - номера класса "люкс", и столько же апартаментов. Кроме этого, для гостей будут функционировать фитнес-залы с современным оборудованием, тренажерные залы. На первом этаже будет располагаться европейский ресторан на 100 человек, лаундж-бар, бассейн, прачечная. На втором этаже - конференц-залы на 100, 50 человек, на третьем этаже - стандартные номера. Гостиница строится на собственные средства, а также мы планируем получить кредит в банке второго уровня, - рассказал директор ТОО "Орал офис" Азамат Губайдуллин.
Фасад здания будет выполнен из натурального гранита и мрамора. На строительство гостиницы планируется потратить 3,5 млрд тенге собственных средств предпринимателя, часть из которых планируют получить в кредит под 6%. После ввода в эксплуатацию в гостинице будут трудиться около 150 человек.
Глава региона отметил, что Уральску необходима гостиница с хорошим сервисом, в которой будут останавливаться гости города.
– В Атырау и в Актобе много таких гостиниц. Ранее у нас был инвестор, который был готов приступить к строительству, но по определенным причинам не смог этого сделать. Поэтому мы надеемся на вас. Мы должны привлекать туристов, которые являются потенциальными работодателями для жителей нашего региона. Тем более месторасположение очень удобное, - отметил Гали Искалиев.
